Барнаул
Хочу собрать локальную конфу, чтобы потом видеться и общаться

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От пользователя @SpazRabbit

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