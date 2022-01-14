Барнаул
Хочу найти подруг
собрать компанию
От пользователя @Love11.02
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Другие мероприятия в городе Москва
Барнаул → Другое
Болтать обо всем, поддерживать связь, расстояние не проблема
Барнаул → Другое
Погулять по набережной, в Нагорном парке.
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Поболтать, в дальнейшем подружиться)
Барнаул → Другое
Подружек бы
Барнаул → Другое
Обсудить интересы
Барнаул → Другое
Хочу собрать локальную конфу, чтобы потом видеться и общаться
Барнаул → Другое
Ищу одного-двух человек)
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Встреча в кофейне, беседа, пофоткать друг друга
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Поболтать об интересах, познакомиться))
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Прогулки по городу
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Погулятся перекусить
Барнаул → Другое
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