Барнаул: найди компанию. Новые события

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фото пользователя Sofa_25 пообщаться

Я ищу подружку)))

@Sofa_25


фото пользователя Polina2002 другое

Ищу подругу

@Polina2002


фото пользователя Anaslive пообщаться

Ищу подругу 💞

@Anaslive


фото пользователя Yuliya22 прогуляться, перекусить

Встреча в кофейне, беседа, пофоткать друг друга

@Yuliya22


фото пользователя Love11.02 собрать компанию

Хочу найти подруг

@Love11.02


фото пользователя Angeelina_25 прогуляться, перекусить

Подружек бы

@Angeelina_25


фото пользователя Nadin прогуляться, перекусить

Прогулка по нагорному парку

@Nadin


фото пользователя Senia пообщаться

Обсудить интересы

@Senia


фото пользователя Pelli пообщаться

Болтать обо всем, поддерживать связь, расстояние не проблема

@Pelli


фото пользователя daria_grsmv пообщаться

Поболтать об интересах, познакомиться))

@daria_grsmv


фото пользователя SpazRabbit пообщаться

Хочу собрать локальную конфу, чтобы потом видеться и общаться

@SpazRabbit


фото пользователя daria_grsmv пообщаться

Поболтать, в дальнейшем подружиться)

@daria_grsmv


фото пользователя Tatyana78 прогуляться, перекусить

Прогулка по парку

@Tatyana78


фото пользователя Darya_angeldev прогуляться, перекусить

Ищу одного-двух человек)

@Darya_angeldev


фото пользователя Natali.adell прогуляться, перекусить

Перекусить, пообщаться, прогуляться

@Natali.adell


фото пользователя SxS4 прогуляться, перекусить

Погулять по набережной, в Нагорном парке.

@SxS4


фото пользователя Frog13 пообщаться

Я за двустороннее общение

@Frog13


фото пользователя Kosta активный отдых

Погулятся перекусить

@Kosta


фото пользователя Irina12 другое

Погулять по городу

@Irina12


фото пользователя Pipito_del_Torro пообщаться

"Это мой диван. Таких диванов много, но этот мой."

@Pipito_del_Torro


фото пользователя Pelli прогуляться, перекусить

Сгоняем на планету Q?

@Pelli


фото пользователя Banana_Warrior сходить на мероприятие

Сходить в кино

@Banana_Warrior


фото пользователя Alehorde пообщаться

Предлагаю поиграть в кооперативные видеоигры

@Alehorde


фото пользователя Les_v_Lesu активный отдых

Покататься на велосипедах по лесу

@Les_v_Lesu


фото пользователя Tima прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

@Tima


фото пользователя Besenok2215 прогуляться, перекусить

Прогулки по городу

@Besenok2215


фото пользователя Sanja прогуляться, перекусить

Хочу погулять

@Sanja


фото пользователя Alik33 сходить на мероприятие

Сходить и прогуляться

@Alik33


 прогуляться, перекусить

Перекусить

@Deki


Как найти друзей в г. Барнаул

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