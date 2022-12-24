Москва
Прогулка по парку, аллее или посидеть в кафе/баре с кофе или пивом
Ищу с кем можно будет вечером погулять, посидеть в кафе/баре или на лавочке, чтобы рассказать про свои интересы, взгляды, чувства и переживания с историями из жизни
От пользователя @Alexandr96
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Ищу подругу для общения
Затусить в Балашихе
Найти новых для общения людей.
Подумываю на выходных сходить на Человека-паука.
Есть желающие прогуляться?
На самокате в субботу или в воскресенье
Хочу сходить на Мозгобойню в Балашихе 14 июня в 20:00 в Вилладже
Может просто поболтаем: ни о чем и обо всем)
Восток от Москвы, соседи отзовитесь.
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!