Балашиха
На самокате в субботу или в воскресенье

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прогуляться, перекусить

От пользователя @Chapay

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