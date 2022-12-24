сходить на мероприятие

От пользователя @Mad_pin

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Балашиха → Другое Ищу подругу для общения

Балашиха → Другое На самокате в субботу или в воскресенье

Москва → Другое Подумываю на выходных сходить на Человека-паука.

Балашиха → Другое Затусить в Балашихе

Балашиха → Другое Может просто поболтаем: ни о чем и обо всем)

Москва → Другое Прогулка по парку, аллее или посидеть в кафе/баре с кофе или пивом

Балашиха → Другое Есть желающие прогуляться?

Балашиха → Другое Восток от Москвы, соседи отзовитесь.

Балашиха → Другое Найти новых для общения людей.

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