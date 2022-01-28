пообщаться

От пользователя @Marimaru

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Архангельск → Другое Уж очень скучно живу

Архангельск → Другое Хочу пообщаться с кем то

Архангельск → Другое Я хочу сходить в кино или на каток

Архангельск → Другое Покататься на коньках, сходить в кино, в караоке

Архангельск → Другое Было бы здорово поболтать ☺️

Архангельск → Другое Хочу познакомиться с новыми людьми , найти друзей из Архангельска

Архангельск → Другое Хочу познакомиться с новыми людьми , найти друзей из Архангельска

Архангельск → Другое Любой движ кроме голодовки

Архангельск → Другое Покататься на велосипеде по разным местам

Архангельск → Другое А дальше как пойдет :)

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