прогуляться, перекусить

От пользователя @YuliannA31

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Анапа → Другое Порогулки по Анапе

Анапа → Другое С друзьями

Анапа → Другое Скоротать время за приятной беседой.

Анапа → Другое Прогулки по набережной

Анапа → Другое Люблю вкуснейший раф и вообще я кофеман☕

Анапа → Другое Гадаю по мизинцу левой руки

Анапа → Другое найти подругу и общаться обо всем чтобы не было грустно)

Анапа → Другое Можно прогуляться и попить кофе)

Анапа → Другое Готов пообщаться обо всем

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