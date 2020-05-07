Анапа
Можно прогуляться и попить кофе)
прогуляться, перекусить
Прогуляться до моря, попить кофе и найти приятного собеседника,возможно даже друга)
От пользователя @Darishka
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