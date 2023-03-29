Алматы
Тренировка
Всем привет) Приглашаю присоединиться к тренировке на улице по вечерам. Адрес Момышулы Жубанова, время 21:00 либо 22:00. Занятия на спортивной площадке, можно помогать друг другу и просто составить компанию) Дни тренировок могут варьироваться по степени занятости.
От пользователя @Alish_01
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