Алматы
Тренировка

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другое

Всем привет) Приглашаю присоединиться к тренировке на улице по вечерам. Адрес Момышулы Жубанова, время 21:00 либо 22:00. Занятия на спортивной площадке, можно помогать друг другу и просто составить компанию) Дни тренировок могут варьироваться по степени занятости.

От пользователя @Alish_01

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