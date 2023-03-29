Лучшая видеоигра в вашей жизни

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Алматы
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маленькое фото пользователя Nelly31

Алматы → пообщаться

Го пообщаемся и посмотрим что из этого выйдет 👀

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Alish_01

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Тренировка

маленькое фото пользователя 1ne_2wo

Алматы → прогуляться, перекусить

Прогуляться в парке

маленькое фото пользователя A._kaz

Алматы → активный отдых

Я хочу активных отдых

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Alish_01

Алматы → прогуляться, перекусить

Вечерняя прогулка по городу

маленькое фото пользователя Gaukhar

Алматы → прогуляться, перекусить

Знаю, где вкусно перекусить и весело провести вечер

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Алматы → прогуляться, перекусить

Поход в горы

Откликнулся 1 участник

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Алматы → активный отдых

Хочу на природу

маленькое фото пользователя Binky_Bunny

Алматы → прогуляться, перекусить

Приезжаю в город ненадолго, хочется многое посмотреть)

маленькое фото пользователя Lexxa

Алматы → пообщаться

Го в апекс??

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Алматы → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Lexxa

Алматы → пообщаться

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