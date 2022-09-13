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От пользователя @ANNA8

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Абакан → Другое Прогуляться по городу, а то вдруг опять будет холодно)

Абакан → Другое Прогулка по Абакану

Абакан → Другое прогуляться хочу в кино

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