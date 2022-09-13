Абакан: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя ANNA8 пообщаться

Привет ребята)

@ANNA8


фото пользователя Lyudmilka пообщаться

Интересные выходные

@Lyudmilka


фото пользователя Valentina12345 прогуляться, перекусить

прогуляться хочу в кино

@Valentina12345


фото пользователя Dimon22 прогуляться, перекусить

Кто пивка попить вечером присоединяйтесь

@Dimon22


фото пользователя Ayasishe прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу, а то вдруг опять будет холодно)

@Ayasishe


 прогуляться, перекусить

Попить кофе

@1988Alslava


фото пользователя Ilya_Nikiforov собрать компанию

Прогулка по Абакану

@Ilya_Nikiforov


Как найти друзей в г. Абакан

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: