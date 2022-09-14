Найди друзей рядом. Дружеские знакомства.

InParty - новое приложение для поиска друзей поблизости, в вашем городе.

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Безопасное общение

Все пользователи - настоящие

Мы используем верификацию фото с помощью искусственного интеллекта.

Найти компанию легко!

Публикуйте события - это предложение заняться чем-то вместе. Например:

Найти попутчиков в путешествие

Хочется в отпуск, но не с кем? Найди друзей и подруг в InParty.

Поиграть в настолки

Найди компанию, чтобы поиграть в настольные игры

Сделать новые фото, записать видео

Сделайте друг другу новый контент для соц сетей

Заниматься спортом

Ходите вместе на фитнес, танцы или катайтесь на велосипеде.

Сходить в кино, театр или на концерт

С кем сходить на музыкальный концерт или фестиваль, посмотреть фильм, спектакаль, мюзикл или пьесу.

Пообщаться онлайн

Иногда просто хочется найти человека для общения в интернете.

акция действует ограниченное время

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Вы сможете одновременно создавать 3 события, видеть онлайн статус пользователей, и кое-что ещё.

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Смотри список событий и находи новых друзей

фото пользователя Alinashly пообщаться

Поболтать в телеге)

@Alinashly


фото пользователя MyWay пообщаться

Найти новые знакомства, подружиться

@MyWay


фото пользователя Alina153 пообщаться

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

@Alina153


фото пользователя Kris.Novash прогуляться, перекусить

Завести новые знакомства ✨

@Kris.Novash


фото пользователя Saida44 пообщаться

Обо всём на свете🙃

@Saida44


фото пользователя AlexKiss собрать компанию

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

@AlexKiss


фото пользователя Hedgehog активный отдых

Научиться танцевать

@Hedgehog


фото пользователя Rainy_spb собрать компанию

Друзья, где вы?..

@Rainy_spb


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